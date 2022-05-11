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    The Guardian, Türk ekonomisinin direncine dikkati çekti

    The Guardian, Türk ekonomisinin direncine dikkati çekti

    Küresel ekonomik krize dikkat çeken gazete, Türkiye'nin beklentilerin aksine dirençli olduğunun altını çizdi. Enflasyona rağmen Türk ekonomisinin hâlâ ayakta olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:46
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    Türkiye'de enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu verileri, TÜFE'nin yüzde 69,97 seviyesine yükseldiğini söylüyor.

    İngiliz basını Türkiye'yi yazdı

    İngiltere basınından The Guardian gazetesi, yüksek düzeylerde seyreden enflasyona rağmen Türk ekonomisindeki direnci mercek altına aldı.

    "Sri Lanka, küresel bir borç krizi karşısında düşen ilk domino taşı oldu" başlıklı analizde, Güney Asya ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir araya getirdiği ekonomik baskılara dayanamadığı kaydedildi.

    "Enflasyona rağmen ayaktalar"

    Haberde, "Aylardır Türkiye'nin düşen ilk domino taşı olacağı söylentileri vardı." denildi.

    Ancak yıllık yüzde 70'e yaklaşan enflasyon oranına rağmen ülkenin "hâlâ ayakta olduğuna" dikkat çekildi.

    "Kendi halkını besleyebiliyor"

    Aynı haberde ayrıca, "Tehdit altındaki diğer bazı ülkelerin aksine Türkiye, kendi halkını besleyebiliyor." ifadesi kullanıldı.

    Öte yandan dünya çapında düşük ve orta gelirli ülkelerin; koronavirüs salgını, borçlarda artan maliyetler ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışla mücadele ettiği de hatırlatıldı.

    The Guardian, Türk ekonomisinin direncine dikkati çekti #1

    Türkiye'de enflasyona rağmen şirketlerin kârlılık oranları dikkat çekiyor haberi için tıkla

    The Guardian, Türk ekonomisinin direncine dikkati çekti #2


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