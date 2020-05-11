Türkiye'den Filistin'e tıbbi malzeme yardımı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Filistin'e, aralarında 100 bin maske ve 40 bin PCR testinin olduğu çeşitli malzemeler gönderilecek.

Türkiye, koronavirüsten etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Son olarak, İsrail işgali altındaki Filistin'e yardım yapılması kararlaştırıldı.

Filistin'e 40 bin koronavirüs PCR testi, 4 PCR cihazı, 100 bin N95 maske ve 2 ton el dezenfektanını da içeren tıbbi malzeme hibe edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ankara'da 14 Nisan'da imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

100 BİN MASKE, 2 TON DEZENFEKTAN

Buna göre; Türkiye Filistin'e, 40 bin PCR test kiti, 4 PCR cihazı, 100 bin N95 maske, 40 bin koruyucu tulum, 100 bin çift eldiven, 2 bin oksijen maskesi (nebulizatör), 20 bin nazal kanül, 2 ton el dezenfektanı ve 20 bin koruyucu gözlük hibe edecek.