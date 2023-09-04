Ukrayna Savunma Bakanı Umerov'a dünyadan yorumlar: 41 yaşındaki Müslüman'a yeni görev Reznikov'un yerine getirilen Umerov'un, Rusya ile müzakerelerde kilit role sahip olduğu belirtildi. Umerov'un, geçmişte üstlendiği görevlere dikkat çekildi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Savunma Bakanlığı görevinde değişiklik kararı alındı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rüstem Umerov'u Oleksiy Reznikov'un yerine ülkenin Savunma Bakanı olarak atamaya karar verdi.

Zelensky, orduya ve topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyaçlarını olduğunu söyleyerek böyle bir karar aldığını belirtti.

The Guardian: Rusya ile müzakerelerde kilit rol oynadı

Karar, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. İngiltere'den The Guardian, "Ukrayna'nın bir sonraki Savunma Bakanı Rüstem Umerov kimdir?" başlıklı haberinde, "Kırım Tatarı, Rusya ile müzakerelerde kilit rol oynadı." dedi.

41 yaşındaki Müslüman Umerov'un, 2004 yılında telekom işine başladığı ve 2019'da parlamentoya milletvekili olarak girdiği kaydedildi.

Umerov'un, Rusya'nın 2014'teki ilhakını tersine çevirmeyi amaçlayan uluslararası bir diplomatik çaba olan Kırım Platformu'nun eş başkanı olarak parlamentoda görev yaptığı ifade edildi.

CNN: Zelensky destek istiyor

CNN International, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyan Kiev yönetiminin, Rüstem Umerov ismi üzerinde uzlaştığını aktardı.

Umerov'un yakından tanındığını belirten Zelensky'nin, Savunma Bakanlığı koltuğu için söz konusu ismin desteklenmesini beklediği notuna yer verildi.

Fox News: Reznikov'un yerine Kırım Tatarı

"Reznikov, Umerov ile değiştirilecek." diyen Fox News şöyle yazdı:

Reznikov'un yerine Kırım Tatar asıllı siyasetçi Rüstem Umerov getirilecek.

Reuters: Hassas müzakereler yürüttü

Reuters, Umerov'un adaylığının, Devlet Başkanı Zelensky tarafından, gözden geçirilmek üzere parlamentoya sevk edileceğini okurlarına duyurdu.

Umerov'un, Rusya ile devam eden savaşta "hassas" müzakereler yürüttüğü belirtilerek, buna örnek olarak İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi gösterildi.

Al Jazeera de Kırım Tatarı Rüstem Umerov'a verilen yeni görevle ilgili gelişmeyi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip eden kitlesine ulaştırdı.

Rüstem Umerov kimdir

1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun danışmanı olan Umerov, daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlık ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi görevini üstlendi.

Devlet Başkanı'na bağlı Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu Danışma Konseyi Komiseri Umerov, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Rusya ile müzakere ekibinde yer alıyor.