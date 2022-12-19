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    Katar turizmine Dünya Kupası dopingi: 1,4 milyon kişi

    2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da gerçekleşti. Spor organizasyonun devam ettiği bir aya yakın sürede Katar'ı toplamda 1,4 milyon kişi ziyaret etti.
    • 19.12.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:06
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    Katar turizmine Dünya Kupası dopingi: 1,4 milyon kişi

    Dünya Kupası kapsamında Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca 1,4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığı belirtildi.

    Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanan ve Arjantin'in galibiyetiyle son bulan Dünya Kupası'na ilişkin veriler yayınlandı.

    3,4 milyon kişi kupa maçlarını stadyumlarda izledi

    Etkinlik bir ay sürdü. Turnuvada, toplamda 1,4 milyon kişi Katar'ı ziyaret ederken, yaklaşık 3,4 milyon kişinin de kupa maçlarını stadyumlarda izlediği aktarıldı.

    Maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı

    Buna göre, maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı yakalanırken, toplam seyirci kapasitesi de yüzde 96 oldu.

    kupa

    "Görkemli bir kupa düzenlendi"

    Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, konuyla ilgili açıklamasında, büyük uluslararası organizasyonlar için "Alametifarika olacak görkemli bir kupa düzenlediklerini" ifade etti.

    Zevadi, söz konusu "tarihi" spor olayının, hem Katar hem de tüm bölge için sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir çevresel bir miras bırakacağını kaydetti.

    Kupa ilk kez  bir Arap ülkesinde düzenlendi

    İlk defa bir Arap ülkesinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Lusail Stadyumunda, Arjantin ve Fransa arasında oynanan final maçıyla sona ermişti.

    Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan maçta, penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olmuştu.

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