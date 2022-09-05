CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Semra Güzel'e destek verdi

HDP'li Semra Güzel'in yakalanışı sonrası Süleyman Soylu'yu tehdit eden CHP Milletvekili Cihangir İslam, şimdi de Semra Güzel'in gözaltına alınış şeklini eleştirdi.

Öldürülen PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçışı sona erdi.

Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan bir kişi ile birlikte Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

Gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Güzel'in yakalanışıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Soylu'nun paylaşımı Cihangir İslam'ı rahatsız etti: Tehditler savurdu

Soylu sosyal medyadan, Semra Güzel'in yakalanma haberini "Sayın Kılıçdaroğlu sana üzücü bir haberimiz var." notuyla paylaştı.

Soylu'nun bu paylaşımı üzerine CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, olaya dahil olup 'yargılanacaksın' tehdidinde bulundu.

Twitter hesabından Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam, "Düşünün ki bu şahıs ülkenin iç güvenliğinden sorumlu. Fitnenin ve fücurun bayrak taşıyanı. Bizzat algı yönetiyor ve kışkırtıcılık yapıyor. Pespayelik her tarafından akıyor. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten yargılanacaksın. Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz!" dedi.

HDP'li Semra Güzel yakalandı

"Böyle bir muamele yapamazsınız"

Soylu'yu hedef alan İslam, HDP'li Semra Güzel'in yakalanışıyla ilgili birkaç paylaşım daha yaptı.

Emniyet güçlerinin Semra Güzel'e karşı nazik olması gerektiğini savunan İslam, "Herhangi bir hükümlüye de böyle bir muamele yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının sonunda Kürt vatandaşlara seslenmeyi de ihmal etmeyen İslam, "Bu uygulamalar adalet mücadelemizdeki azmimizi sadece artırmaktadır. Halkımızın ve memurlarımızın kahir ekseriyeti adalet özlemindedir. Adil bir düzeni birlikte kuracağız." diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

"Bu memurlar bu görevde çalışamaz"

İslam'ın konuyla ilgili paylaşımları şu şekilde:

"Semra Güzel tutuklu yargılanan bir milletvekilidir. Bunu geçelim. En ağır cezayı almış herhangi bir hükümlüye de böyle bir muamele yapamazsınız, anayasamıza aykırıdır. Bu kişilik yapısındaki memurlar bu görevde çalışamaz. Sadece nefreti körüklüyorsunuz.

Devletin dili hukuktur. İhlallerin değerlendirildiği yer de mahkemedir. Cezalar Adalet Bakanlığı tarafından infaz edilir. Gözaltındakiler, tutuklular, hüküm giyenler her hakları açısından devletin koruması ve garantisi altındadır. Anayasa ve cari mevzuata göre öyle olmalıdır.

"Hukuk, her vatandaşın hak, yetki ve görevlerini tayin edicidir"

Politik tutumlar hukuku hiçe saydığında ihlal / darbe oluşmuş demektir; ülke bunalıma girer. Yukarıda olan budur! Devlet güvencesi ortadan kalkmıştır. Güç, Hakkı yok etmiştir. Hukuk bir opsiyon değil Cumhurbaşkanı dahil her vatandaşın hak, yetki ve görevlerini tayin edicidir.

Burada yargılanmakta olan, hakkında hüküm verilmemiş bir kişi var. Velev ki en ağır suçu işlemiş, en ağır cezayı almış olsun; aldığı ceza dışında ona bir fiske vurulamaz, aşağılayıcı bir söz söylenemez. Tabii adalet kaygısı, kaale alınan bir hukuk ve takip edilen bir ahlak varsa.

"Sevgili Kürtler, adil bir düzeni birlikte kuracağız"

Sevgili Kürtler, Değerli Dostlar; 27 yıl önce Orhan Doğan'a yapılan saygısızlık ve hukuksuzluğu hatırlatan bu uygulamalar adalet mücadelemizdeki azmimizi sadece artırmaktadır. Halkımızın ve memurlarımızın kahir ekseriyeti adalet özlemindedir. Adil bir düzeni birlikte kuracağız!"



