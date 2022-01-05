Seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolcuların indiği otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İETT, yine bir otobüs arızayla gündemde...

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz’da seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle ilerleyemeyen otobüs, yolun ortasında kaldı.

CADDE ÜZERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Arızanın akşam mesai çıkış saatine denk gelmesiyle, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bir süre cadde üzerinde duran otobüsteki yolcular daha sonra indirildi.

Cadde üzerinde oluşan trafik ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eyüpsultan’da İETT otobüsü arıza yaptı ViDEO