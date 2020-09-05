Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Meteoroloji, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak yağışa dikkat çekildi.

"YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ"

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDEKİ YOLLARI KULLANMAYIN"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtilerek, "Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.