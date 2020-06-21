- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Galatasaray-Gaziantep maçının ilk 11'leri
Galatasaray-Gaziantep maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 20:07
Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'a yenilen Galatasaray, Gaziantep'i mağlup ederek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Gaziantep: Günay, Erdem, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.