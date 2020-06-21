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    Galatasaray-Gaziantep maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 20:07
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    Galatasaray-Gaziantep maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'a yenilen Galatasaray, Gaziantep'i mağlup ederek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

    Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

    Gaziantep: Günay, Erdem, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.

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