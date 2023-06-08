Süper Lig'e yükselen son takım Pendikspor 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

1. Lig play-off finalinde Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor ile İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor, hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçta Manisa Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar Süper Lig'e yükseldi. Böylelikle gelecek sezon ligde 8 İstanbul takım yer alacak.

2023-2024 sezonunda; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor Süper Lig'de mücadele edecek.

Bütün goller ilk yarıda geldi

Pendikspor, Andrien Regattin'in 29. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Thuram, 2 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı.

Bodrumspor, 38. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Pendikspor üstünlüğü ile tamamlandı.

Bodrumspor 10 kişi kaldı

Bodrumspor'da Süleyman Özdamar, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Pendikspor oldu

Bu sonucun ardından Pendikspor, Samsunspor ve Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Bodrumspor ise tarihinde ilk kez oynadığı 1. Lig'de final oynama başarısı gösterdi ancak Süper Lig şansını kaçırdı.