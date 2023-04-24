Anadolu'dan kaçırılan Kibele heykeli görücüye çıktı Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kibele'nin heykeli, Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

AA

Türkiye'den 1960'lı yıllarda kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen heykel, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bir süre sergilendikten sonra 24 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'a getirildi.

Uzun yıllar sonra ait olduğu topraklara getirilen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yeni Afyonkarahisar Müzesi'nde oluşturulan özel bölmedeki cam fanusta sergileniyor.

Birçok döneme ait yaklaşık 49 bin 572 kayıtlı eser bulunan müzede, 3 bin 600 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Eserler kronolojik şekilde sıralandı

Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, 55 bin metrekarelik alana kurulu müzenin, 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Üzümez;