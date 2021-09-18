Haberler

Magazin Haberleri

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edilirken, çiftin birbirini silmesi ise iddiaları güçlendirdi. İkiliden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.