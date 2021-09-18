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- Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 09:52
- Güncelleme : 18.09.2021 - 09:54
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı uzun süre gündemi meşgul etmiş, Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.
3 ay önce nikah masasına oturan çift, balayı için Bodrum'a gitmiş ve yaz boyunca Bodrum'da tatilin keyfini sürmüşlerdi.
İkilinin arasında sorun yoktu ancak boşanacaklarına yönelik iddialar gündeme geldi.
Çiftin arasının açıldığı, Erken'in oğlu Eymen'i alarak baş başa tatile çıktığı iddia edildi.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Ayrılık iddiasını güçlendiren detay ise ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken'in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırması oldu.
Ünlü sunucu ayrıca, Instagram profilindeki 'Myazıcıoğlu' soyadını sildi. Bu hamlelerden sonra çift hakkında, 'Boşanacaklar mı? sorusu akıllara geldi.
3. KEZ NİKAH MASASINA OTURDU
Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.