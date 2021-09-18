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    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi

    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edilirken, çiftin birbirini silmesi ise iddiaları güçlendirdi. İkiliden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 09:54
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    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi

    Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı uzun süre gündemi meşgul etmiş, Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

    3 ay önce nikah masasına oturan çift, balayı için Bodrum'a gitmiş ve yaz boyunca Bodrum'da tatilin keyfini sürmüşlerdi.

    İkilinin arasında sorun yoktu ancak boşanacaklarına yönelik iddialar gündeme geldi.

    Çiftin arasının açıldığı, Erken'in oğlu Eymen'i alarak baş başa tatile çıktığı iddia edildi.

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Ayrılık iddiasını güçlendiren detay ise ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken'in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırması oldu.

    Ünlü sunucu ayrıca, Instagram profilindeki 'Myazıcıoğlu' soyadını sildi. Bu hamlelerden sonra çift hakkında, 'Boşanacaklar mı? sorusu akıllara geldi.

    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu nun boşanacakları iddia edildi #1

    3. KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

    Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken'in Uçar ile birlikteliğinden Eymen  adında bir oğlu bulunuyor.

    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu nun boşanacakları iddia edildi #2

    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu nun boşanacakları iddia edildi #3

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