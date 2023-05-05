Camdaki Kız 78. bölüm fragmanıyla esti geçti! Hayri'nin eceli Laz Kızı geldi... Perşembe akşamları reyting rekorları kıran Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, dün akşamki bölümüyle izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde Hayri'yi bir sürpriz bekliyor. Hayri'yle tanışan Laz Kızı, dizide fırtınalar estirecek. İşte Camdaki Kız 78. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Nalan ve Türkan yakınlaşması herkesi şaşırttı. Diğer yandan Muzo ve Billur önemli bir karar aldı.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Muzo ve Billur dünya evine girecek. Billur Koroğlu ailesine gelin olacak. Diğer yandan Sedat, Nalan’ı takıntı haline getirecek.

Yeni bölümde sürpriz bir isim dahil olacak. Hayri ile tanışan Laz Kızı, ortalığı fena karıştıracak. İşte yeni bölüm fragmanı…