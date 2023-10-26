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Fenerbahçeli Livakovic’in eşi güzelliğiyle dumur etti! "Wanda Nara’yı sollar"

Fenerbahçeli Livakovic’in eşi güzelliğiyle dumur etti! "Wanda Nara’yı sollar" Yeni sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe'nin efsane file bekçisi Livakovic'in eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Helena Matic Livakovic, adeta Wanda Nara'yı tahtından etti. İşte sarı-lacivertlilerin yeni yengesi...