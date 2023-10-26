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Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin futbol sahalarındaki performansı kadar, futbolcuların özel hayatları da merak konusu olmaya devam ediyor.
Bu kez gözler, Livakovic'in güzelliği ve şıklığıyla dikkat çeken eşi Helena Matic Livakovic'e çevrildi.
Fenerbahçe’de gösterdiği performansla taraftarların gözdesi haline gelen Livakovic’in özel hayatı da merak edilen konular arasında.
Eşi güzelliğiyle nefes kesti!
Kısa süre önce kız arkadaşıyla nikah masasına oturan file bekçisinin eşi, güzelliğiyle taraftarları büyüledi.
Dominik Livakovic'in eşi Helena Matic Livakovic, sosyal medya platformlarında hızlı bir popülerlik kazandı.
İşte futbol dünyasının ilgi odağı haline gelen Helena Matic Livakovic’in kareleri…