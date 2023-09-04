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Gönül Dağı'nda 8 yıllık zaman atlaması! Zahide'den sonra bir isim daha gitti! O çiftin ayrılığı çok üzecek Abone Olun

Gönül Dağı'nda 8 yıllık zaman atlaması! Zahide'den sonra bir isim daha gitti! O çiftin ayrılığı çok üzecek Gönül Dağı dizisinden ayrılan Ecem Özkaya, herkesi üzdü. Seyirci Özkaya'nın ayrılığını atlamamışken, bir şok daha yaşamaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezon çekimlerine geçtiğimiz hafta başladı. Üç sezon boyunca reyting rekorları kıran dizi, yeni bölümleriyle kısa bir süre içerisinde yeniden seyircisiyle buluşacak. Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimlerinin akabinde detaylar netleşmeye başladı. Bu detaylardan birisi de Ecem Özkaya'nın ayrılığı oldu. Zahide karakterine hayat veren Özkaya, diziye veda edecek. Bir ayrılık daha gündeme geldi Ecem Özkaya'nın ayrılığı seyirciyi üzerken, yeni sezonda bu gidişin nasıl işleneceği de merak edilmeye başlandı. 8 yıllık zaman atlamasının yaşandığı dizide ise bir flaş haber daha gündeme geldi. Twitter üzerinden dizi haberleri yapan Fısıldayan Adam, Elif Hemşire'ye hayat veren Zümre Meğreli'nin de diziden ayrılmış olabileceğini söyledi. Fısıldayan Adam yazısında, "Gönül Dağı'nın ilk sezonundan beri kadroda yer alan Zümre Meğreli'nin adı yeni sezon kadrosunda yazmıyor. Oyuncunun dizide ayrıldığı söylentileri var..." dedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan ayrılıklar ise seyirciyi üzdü.

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