Mine Tugay cesur elbisesiyle fırtınalar estirdi! 'Kırmızının en güzel hali' Mine Tugay Instagram pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o kareler..

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Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram hesabından bol bol paylaşımlar yapan Mine Tugay takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile hafızalara kazınan Mine Tugay birçok dizi ve filmde rol almıştır.

28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi dizilerde rol aldı.

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medyadan paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi.

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşım ile dikkat çekti. Paylaşımına "Sizi kırar mıyım ben" notunu ekleyen Mine Tugay'ın o pozları yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..