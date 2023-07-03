Şahan Gökbakar'dan Disney Plus'a tepki: 'Kendimi mahcup hissediyorum' Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin bir açıklama yaptı. İşte Şahan Gökbakar'ın o açıklaması..

Disney Plus'ın orijinal yerli yapımları platformdan kaldırmasına tepkiler devam ediyor.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar konu hakkında bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

Disney Plus'ın ‘Recep İvedik 7' adlı filminin de aralarında olduğu orijinal yerli yapımları platformdan kaldırmasına tepkiler sürüyor.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Şahan Gökbakar şu ifadelere yer verdi;

"Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de 1 hafta evvel haberimiz oldu.

Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney Plus Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney Plus'a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum.

Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum.

5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda Dünya Rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla."