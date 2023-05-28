Takipçileri meraklandı! Şahan Gökbakar'ın seçim suskunluğu dikkat çekti

Komedyen Şahan Gökbakar, kariyerinin yanı sıra siyasi yorumlarıyla da dikkat çeker oldu.
Siyaseti yakından takip eden Gökbakar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimine dair birçok kez fikrini dile getiren ünlü komedyen, 28 Mayıs'ta suskun kaldı.
Şahan'ın sessizliği
Takipçileri, Şahan Gökbakar'ın profiline göz atınca şaşırdı. Gökbakar, seçim gününe dair paylaşımda bulunmadı.
Seçim sonuçları netleşirken, ünlü komedyenin sessiz kalması dikkat çekti.
Gökbakar'ın son olarak 22 Mayıs'ta paylaşım yaptığı görüldü.