Ersan Şen: Kılıçdaroğlu o kadar dünyanın dışında ki, seçimi kazandığını zannediyor Muhalefetteki seçim hezimetinin ardından eleştirilerini sürdüren ceza hukukçusu Ersan Şen, "İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti var şu anda Türkiye'de. Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor, o kadar dünyanın dışında." dedi.

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ensonhaber.com

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından ağır yenilgi alan muhalefette kriz sürüyor.

CHP cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken, değişim çağrıları yapılmaya devam ediyor.

Muhalefetin hezimeti sonrası eleştirilerinin dozunu artıran ceza hukukçusu Ersan Şen de Sözcü TV'de bazı açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın en başarısız muhalefeti var şu anda Türkiye'de"

Dünyanın en başarısız muhalefetinin Türkiye'de olduğunu belirten Şen şöyle konuştu:

"İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti var şu anda Türkiye'de, yazıklar olsun. En başarısız muhalefet. Çıksınlar desinler biz başarılıyız diye. Hangi başarıdan bahsediyorsun. TBMM'de 400 milletvekili kaybettin ya. Şu anda anayasa değiştirebilirler. Sağ muhafazakar kesim, halkın oyuna ihtiyaç duymadan anayasa değiştirebilir, geç de önüne göreyim. Göreceğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun boyunun ölçüsünü."

"Kılıçdaroğlu o kadar dünyanın dışında ki, seçimi kazandığını zannediyor"

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: