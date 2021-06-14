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- EURO 2020: İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020: İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 13:03
- Güncelleme : 17.06.2021 - 01:05
EURO 2020 E grubu mücadelelerinden olan İspanya - İsveç maçı için heyecan dorukta.
2008-2012 yılları arasında dünya futboluna damgasını vuran İspanyollar, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'na 2. turda veda etmişti. Luis Enrique yönetiminde yeniden ayağa kalkan Boğalar, EURO 2020'ye galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.
Heyecan verici mücadeleyi takip etmek isteyen binlerce futbolsever, ''EURO 2020 İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor.
Peki İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaşacak.
İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele, 14 Haziran Pazartesi günü yani bugün saat 22.00'de başlayacak.
Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma; TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.