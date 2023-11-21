İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde, bir kadının otobüs şoförüne biraz yavaş gitmesi uyarısında bulundu.
"Şoföre karışamazsın" deyince kavga çıktı
Otobüsün ön tarafında bulunan bir başka yolcu kadın "sen şoföre karışamasın" karşılığını verince tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü ve kadınlar birbirine girdi.
Biri saçını çekti, diğeri tokat attı
Kadınlardan birinin diğer kadının saçını çekmesi üzerine bir kişi araya girip kadınları ayırmaya çalıştı.
Bu esnada saçından çekilen kadın diğer kadını tokatlamaya başladı. Diğer yolcular araya girerek, kadınları sakinleştirmeye çalışırken, olay anı bir yolcunun cep telefon kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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