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    Eskişehir'de polisi telsizle dövdü: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

    Gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru Ali Ü.’yü darbeden Kadir B., ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:27
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    Eskişehir'de polisi telsizle dövdü: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonla konuşan Kadir B.’yi uyarınca saldırıya uğramıştı.

    Kadir B., yere düşüp bayılan polis memuru Ali Ü.’nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurmuştu.

    Saldırı sonrası yakalanıp, tutuklanan Kadir B. bir süre sonra tahliye edilirken, hakkında basit yaralama suçundan dava açılmıştı.

    "ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

    Bugün Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, davanın ikinci duruşması görüldü.

    Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Kadir B. salonda savunma yaptı. Aşırı alkollü olduğu için olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Kadir B., “Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım.” dedi.

    Eskişehir de polisi telsizle dövdü: Alkollüydüm, hatırlamıyorum #1

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Sanık savunmasının ardından polis memuru Ali Ü.’nün avukatı adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyerek, Kadir B. hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadir B.’nin tutuksuz yargılanmasına ve hakkında bulunan adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Eskişehir de polisi telsizle dövdü: Alkollüydüm, hatırlamıyorum #2

    Eskişehir de polisi telsizle dövdü: Alkollüydüm, hatırlamıyorum #3Eskişehir de polisi telsizle dövdü: Alkollüydüm, hatırlamıyorum #4

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