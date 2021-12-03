Gaziantep'te vahşice darbedilen Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı

Cani babası tarafından darbedilerek beyin kanaması geçiren Cihan bebek, yoğun bakımdan çıkartıldı. 3 gün sonra taburcu olacağı bildirildi.

Gaziantep'te cani baba tarafından öldüresiye dövülen 3 aylık Cihan bebekten sevindirici haber geldi.

Beyin kanaması geçiren Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavi süreci tamamlandı.

BİRKAÇ GÜN GÖZLEM ALTINDA

Bebeği bu sabah yapılan tetkiklerin ardından servise çıkarttıklarını dile getiren doktor İsmail Demir,“Birkaç günde burada gözlem altında tutacağız. Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz” dedi.

"3 GÜN SONRA TABURCU EDEBİLİRİZ"

"Daha sonra bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şu an sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şu an için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şu an. 3 gün sonra taburcu edebiliriz” şeklinde konuştu.

BEBEK SOSYAL HİZMETLER KORUMASI ALTINDA

Şu anda bebeğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altında olduğunu sözlerine ekleyen Demir,"Gerek ben gerek diğer çocuk doktoru olsun tüm sağlık ekibi bebeği takip ediyor. İlk geldiği ana göre şu anki durumu çok daha iyi. İlk geldiğinde bilinç durumu iyi değildi. Hareketlerinde azalma vardı. Sonuçta bu tür kanamalar her an artıp beyine daha fazla zarar verebilirdi. Ancak çok şükür daha iyiye gitti. Kendini toparladı. Şu an her şey çok iyiye gidiyor. Şu an için görülen bir kalıcı hasar yok. Bazen bu travmanın etkisi aylar sonra da kendisini gösterebiliyor. Ama bebek her zaman takibimiz altında olacak” diye belirtti.