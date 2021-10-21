İzmir'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini banyoda 104 kez bıçakladı

Dini nikahlı eşini 1 yaşındaki oğlunun gözleri önünde darbedip, defalarca bıçaklayan madde bağımlısı şahsa, 20 yıl hapis istendi.

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahlı yaşayan çift, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle madde bağımlısı olduğu iddia edilen Feyzo Duran, eşi Aysel Pergün'ü 1 yaşındaki oğullarının gözleri önünde dövmeye başladı.

BAŞINDA ALKOL ŞİŞESİ KIRDI

Kadının başında alkol şişesi kıran adam, hızını alamayınca banyoya kilitleyerek defalarca kez bıçakladı.

Defalarca bıçaklanan kadının çığlıklarını duyan komşuları, ilgili ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Aysel Pergün ambulansla hastaneye kaldırıldı.

104 YERİNDEN BIÇAKLADI

Vahşi saldırıya uğrayan kadın, 8'i ölümcül toplamda 104 bıçak darbesi alarak kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.





SALDIRGANIN AİLESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

Yaşadığı saldırının ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, Duran'ın yakınları tarafından tehdit edilnesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili Feyzo Duran hakkında hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunularak 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi.

BAŞINDA OTURARAK ÖLMESİNİ BEKLEDİ

Duran’ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün’ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediği belirtildi.

İddianamede, evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı algısını yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.

Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, dosyada daha önce şüpheli Duran'ın ifadesinin 'kasten yaralama' suçundan alındığına dikkati çekip, "Savcı soruşturma maddesini değiştirip, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı." dedi.





