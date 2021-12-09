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    Kocaeli'deki fabrikada yangın çıktı

    Bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:31
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    Kocaeli'deki fabrikada yangın çıktı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyünde bulunan bir fabrikanın kapalı alanında, sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

    Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, henüz kontrol altına alınamadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Kocaeli'deki fabrikada yangın çıktı VİDEO

    Kocaeli deki fabrikada yangın çıktı #1

    Kocaeli deki fabrikada yangın çıktı #2

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