Bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyünde bulunan bir fabrikanın kapalı alanında, sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, henüz kontrol altına alınamadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'deki fabrikada yangın çıktı VİDEO

