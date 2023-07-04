İmza an meselesi! Merih Demiral'ın yeni takımı belli oluyor! İtalyan devi tranferi bitirmek üzere.. Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı belli oluyor. İtalyan devi Merih'in peşinde..

İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın yeni takımı belli oluyor. Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Merih Demiral için italyan devi devreye girdi. Daha önce Juventus forması giyen Merih Demiral'ın bir başka İtalyan takımına transfer olmak üzere olduğu iddia ediliyor. 25 yaşındaki Merih Demiral, Atalanta formasıyla çıktığı 70 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Inter'e transfer olacak İtalya Serie A takımlarından Inter, Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Merih Demiral'ın bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.