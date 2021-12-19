Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
781.025
0.99%
BTXN Coin
40.00
3.11%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    İtalya’da vinç devrildi: 2 ölü 3 yaralı

    Torino'da bir vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 01:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya’da vinç devrildi: 2 ölü 3 yaralı

    İtalya’nın Torino kentinde bir vinç, 7 katlı binaya yaslanarak devrildi. Binanın çatışını yeniden inşa etmek için kurulmuş olan vincin platformunda bulunan 3 işçiden 2’si hayatını kaybetti.

    3 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İtfaiye ekipleri, çöken vincin altında kalarak otomobilde sıkışan bir kişiyi yaralı olarak kurtarırken, yoldan geçen 2 kişi de yara aldı. Torino’daki Ortopedik Travma Merkezi’ne sevk edilen 3 yaralıdan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İtalya’da vinç devrildi: 2 ölü 3 yaralı #1

    2 KONUT ZARAR GÖRDÜ

    Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Meclis üyeleri Gianna Pentenero ve Francesco Trezzo, “Şu anda 2 konut zarar görmüş durumda. Kullanışlılığı kontrol ediyoruz. Tabanda durağan bir sorun var” ifadelerine yer verdi.

    İtfaiye ekipleri olay yerindeki operasyonlarını sürdürüyor.

    İtalya’da vinç devrildi: 2 ölü 3 yaralı #2

    İtalya’da vinç devrildi: 2 ölü 3 yaralı #3

    İtalya’da vinç devrildi: 2 ölü 3 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir