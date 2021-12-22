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    Romanya’da koronavirüs tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü

    Başkent Bükreş'te koronavirüs sağlık sertifikasının işçiler için zorunlu hale getirilmesini engellemek isteyen protestocular, Meclis binasını basmaya çalıştı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 03:22
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    Romanya’da koronavirüs tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü

    Romanya’da koronavirüs salgınına karşı arttırılmak istenen önlemler tepki çekti. Başkent Bükreş’te yaklaşık 2 bin 500 kişi, milletvekillerinin Covid-19 sertifikasını işçiler için zorunlu hale getirmelerini engellemek amacıyla Meclisi basmak istedi.

    BİNAYI SARDILAR, TRAFİĞİ KAPATTILAR, ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

    Meclis binası etrafındaki bazı yollarda trafiği engelleyen protestocular, bazı araçlara da zarar verdi.

    Romanya’da koronavirüs tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü #1

    AŞIRI SAĞCILAR, MECLİS BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

    Protestocular, Romanya bayrakları sallayarak "Özgürlük" sloganı attı. Muhalefetteki aşırı sağcı "Romanyalılar Birliği için İttifak (AUR)" tarafından düzenlenen protesto gösterisine çevik kuvvet polisi hazırlıksız yakalanırken, yüzlerce kişi Meclis kapısından içeri girmeyi denedi ancak daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis ise protestoculara karşı güç kullanmadı.

    Romanya’da merkez ve solculardan oluşan iktidar koalisyonu, şu anda sağlık sertifikasını müzakere ediyor.

    Romanya’da koronavirüs tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü #2

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