Euro
10.3615
0.06%
Dolar
8.91
-0.08%
Altın
496.26
0.29%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
385.900
2.75%
EXEN Coin
20.00
0.00%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Cezayir’de demirli olan gemi yan yattı

    Portekiz’den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 08:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cezayir’de demirli olan gemi yan yattı

    Cezayir’e Portekiz’den gelen IVAN adlı Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su alarak yan yattı.

    Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin su alması sonucu sağ tarafa doğru yattığı aktarıldı.

    17 MÜRETTEBAT KURTARILDI

    Gemide bulunan 17 mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.

    Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

    Cezayir’de limanda demirli olan kargo gemisi yan yattı VİDEO

    Cezayir’de demirli olan gemi yan yattı #1

    Cezayir’de demirli olan gemi yan yattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir