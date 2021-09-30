- Haberler
- Dünya Haberleri
- Cezayir’de demirli olan gemi yan yattı
Cezayir’de demirli olan gemi yan yattı
Portekiz’den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
- İHA
- 30.09.2021 - 08:14
Cezayir’e Portekiz’den gelen IVAN adlı Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su alarak yan yattı.
Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin su alması sonucu sağ tarafa doğru yattığı aktarıldı.
17 MÜRETTEBAT KURTARILDI
Gemide bulunan 17 mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Cezayir’de limanda demirli olan kargo gemisi yan yattı VİDEO