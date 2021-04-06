Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'yerinde karar' uygulamasıyla devam yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80 olduğunu belirterek şunları söyledi:

"KATILIM ORTALAMASI YÜZDE 80'İ BULDU"

"“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen..."