Milyonlarca öğrenci bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de ter dökecek 3 milyon 527 bin 466 adayın yarışacağı 2023-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te gerçekleştirilecek. TYT'de 135 dakika olan sınav süresi bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

AA & Ensonhaber

Üniversite hayalleri olanlar için büyük gün geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başlayacak.

TYT'de 135 dakika olan sınav süresi bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

Sınavda Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci ve üçüncü oturumlar yarın

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın (19 Haziran) saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak, bu testte adaylar Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak, sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak, fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak.

AYT ve YDT oturumlarının süresinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Sınav saatlerine dikkat

Adaylar sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Başvurularda tarihi rekor kırıldı

Sınav hazırlıklarına ilişkin soruları yanıtlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirterek sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

Ersoy, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun sağlıklı şekilde yapılması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sınava hazırlık sürecinin aylar öncesinden başladığına işaret eden Ersoy, "Sınav sürecinde binlerce hocamız görev alıyor. Bu sürecin sonunda 44 günlük kapalı matbaa süreci söz konusu. Şükürler olsun bu sürecin şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Sınav evrakını taşıyan elektromekanik kilit sistemli 534 nakil aracının ÖSYM merkezinden sınav yapılacak illere gönderildiğini belirten Ersoy, "Nakil araçlarımız güvenlik güçlerimizin eşliğinde ilgili bölgelere ulaşmakta. Bu araçlarımız ÖSYM merkezinden anbean takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ersoy, araçlardaki elektromekanik kilitlerin her ilde belirlenen saatte güvenlik görevlileri eşliğinde açılacağı bilgisini verdi.

Deprem bölgesinde başvurularda 350 bin artış oldu

Nüfusun yoğun olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de YKS aday sayısının da yüksek olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu illerde devasa bir sınav organizasyonu yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği illerde 900 bine yakın adayın YKS başvurusu yaptığını dile getiren Ersoy, "Geçen sene aynı bölgeden 550 bin başvuru gelmişti, bu yıl 350 bin artış oldu. ÖSYM olarak tüm deprem bölgesinde sınavın sağlıklı şekilde yapılması için de gereken tüm tedbirleri aldık" diye konuştu.

"Tek amacımız tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması"

YKS'nin 17 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın, 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişinin katılacağını söyledi.

Ersoy, "Tek amacımız tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması. Bazı adaylarımızın sınav başlama saatinden sonra gelmesi nedeniyle kapıda kalması bizler için çok çok üzücü bir durum. Bu olayların yaşanmamasını istiyoruz, dolayısıyla tüm adaylarımızdan sınav başlama saatinden önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını bekliyoruz. Yanlarında sınava giriş belgeleri ve geçerli kimlik kartlarının hazır bulundurmaları da önem taşıyor" uyarısında bulundu.

"Sınavın gerçekleştirilmesi için 1 milyonun üzerinde görevlimiz bulunmaktadır"

2023-YKS'nin üç oturumda gerçekleştirileceğini hatırlatan Ersoy, "Hafta sonu bu sınavın gerçekleştirilmesi için 1 milyonun üzerinde görevlimiz bulunmaktadır. ÖSYM'nin 49 yıllık başarı hikayesinde özellikle bu görevlilerimiz bulunmakta. Sınav görevlilerimizin yavrularımıza stresten uzak, motive edici, konforlu bir sınav ortamı oluşturacaklarından şüphem yok. Şimdiden sınavda görev alacak tüm arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Sakin ve planlı kalmanızı tavsiye ediyoruz"

ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylara yönelik olarak şunları söyledi: