Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonluğu FOMGET'e kaptırdı Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu oldu.

AA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakanın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Danielle Julia Marcano'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe Petrol Ofisi ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının son saniyelerinde VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Cansu Tiryaki'nin izlediği pozisyon sonrasında penaltı kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 90+8. dakikada Daria Apanashchenko'nun golüyle müsabakada eşitliği sağladı ve şansını uzatma bölümüne taşıdı.

Uzatma devrelerinde gol yağmuru yaşandı

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada birinci uzatma devresinde Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ecem Cumert'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te Armisa Kuç'un hat-trick yaptığı uzatma bölümünde Zenatha Coleman'ın golüne rağmen müsabakadan 4-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Başkent temsilcisi ligde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 4 - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Sedef Aktan

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: Selda Akgöz, Ümran Özev, Ahmadova (Dk. 43 Apanashchenko), Shmatko, Derkach, Ovdiychuk, Tuğba Karataş, Başak İçinözbebek (Dk. 101 Fatoş Yıldırım), Shevchuk (Dk. 67 Sabanagic), Benan Altıntaş (Dk. 43 Rabia Nur Küçük), Kuç

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Yaşam Göksu, Kpaho, Ecem Cumert, Marcano, Cansu Gürel (Dk. 102 Mbeleck), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 78 Meryem Cennet Çal), Kusi (Dk. 87 Kyremeh), Coleman, Cordner (Dk. 87 Nazlıcan Parlak)

Goller: Dk. 9 Marcano (P), 109 Coleman (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+8 Apanashchenko (P), Dk. 96, 107 ve 114 Kuç (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Kırmızı kart: Dk. 95 Ecem Cumert (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Sarı kartlar: Dk. 36 Cordner, Dk. 113 Kpaho (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 109 Shmatko, Dk. 119 Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)