45 yaşındaki Mine Tugay güzelliğiyle mest etti! 'Dünya güzeli' Mine Tugay, Instagram pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay son paylaşımıyla mest etti...

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45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamayı sürdürüyor.

Instagram hesabından paylaşımlar yapan Mine Tugay'ın paylaşımları takipçilerinin beğenisini topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay birçok dizi ve filmde rol almıştır.

28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi dizilerde rol aldı.

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından paylaştığı poz ile dikkatleri üzerine çekti.

Mine Tugay'ın o pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Mine Tugay'ın son paylaşımı...

Mine Tugay'ın bazı Instagram paylaşımları şu şekilde;