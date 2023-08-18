45'lik Mine Tugay'dan mayolu pozlar! Genç kızları solladı "Bakmalara doyamadık" Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, cesur pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından yeşil mayosuyla verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bir döneme damga vuran Medcezir dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Mine Tugay, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, sosyal medya pozlarıyla adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Mayolu pozu olay!

Estetik operasyonlarıyla yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki Mine Tugay, son pozuyla sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından yeşil mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Gören gözlerini alamadı.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun "Günaydın" pozuna binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çilek Kokusu, Zalim İstanbul gibi dizilerde de boy gösteren Mine Tugay, yaşlandıkça gençleşiyor.