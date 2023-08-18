45'lik Mine Tugay'dan mayolu pozlar! Genç kızları solladı
ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran Medcezir dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Mine Tugay, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, pozlarıyla adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Mayolu pozu olay!

Estetik operasyonlarıyla yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki Mine Tugay, son pozuyla sosyal medyayı salladı.

hesabından yeşil mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Gören gözlerini alamadı.

45'lik Mine Tugay'dan mayolu pozlar! Genç kızları solladı

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun "Günaydın" pozuna binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

45'lik Mine Tugay'dan mayolu pozlar! Genç kızları solladı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çilek Kokusu, Zalim İstanbul gibi dizilerde de boy gösteren Mine Tugay, yaşlandıkça gençleşiyor.

45'lik Mine Tugay'dan mayolu pozlar! Genç kızları solladı