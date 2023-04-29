Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik beyazlar içinde serpildi, takipçilerini mest etti: "Kadınlar kıskanmasın" Ekranlarda uzun sezonlar Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isim, bu kez beyaz elbiseli kıyafetiyle takipçilerini mest etti.

Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisiyle adından söz ettiriyor. Hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ismin dizide oynadığı Yağmur karakteri ilgiyle takip ediliyor. 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğan Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul'da devam etmiştir. Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda eğitim alan ünlü isim henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başlamıştı. Yüsra Geyik'in eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladığı biliniyor. Beyazlar içindeki pozuyla sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'in asıl popülerliğini Arka Sokaklar dizisiyle yakaladığı biliniyordu. Ancak Aile dizisinde de iyi iş çıkartan isim, bu kez beyazlar içindeki pozuyla takipçilerinden beğeni aldı. "Kadınlar kıskanmasın" yorumları yağdı! Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'in set pozlarına takipçilerinden "Kadınlar kıskanmasın, dikkat et" yorumları yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...