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Bit pazarından 200 TL'ye 25 parça ürün aldı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bit pazarından 200 TL'ye 25 parça ürün aldı! Sosyal medya bunu konuşuyor Bir sosyal medya kullanıcısının, bit pazarından 200 TL'ye aldığı 25 parça ürünü tanıttığı video sosyal medyada gündem oldu.