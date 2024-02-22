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Bir sosyal medya kullanıcısının, bit pazarından 200 TL’ye 25 parça ürün aldığı video gündem oldu.
200 TL harcayarak 25 parça ürün satın alan kullanıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayakkabı, kazak, pantolon, etek, çanta ve kemer gibi 25 parça ürün satın alan kadın sosyal medyada viral oldu.
Kadının aldığı ürünlerin 5 TL ile 10 TL aralığında olması izleyenleri şaşırttı.
İstanbul'da çekilen video kısa sürede milyonlarca kez izlenirken fiyatları gören birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi.