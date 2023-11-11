Kilotlu çorabıyla sere serpe uzandı! Mine Tugay’dan cesur poz: "Kusursuz" Medcezir dizisiyle adını milyonlara duyuran 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, cesur pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. Genç kızlara taş çıkaran ünlü oyuncu, bu kez külotlu çorabıyla verdiği iddialı pozlarını sıraladı.

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Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Medcezir dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Mine Tugay’dı.

Ünlü oyuncu Medcezir dizisindeki karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturmuş. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Defne karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

45 yaşındaki Mine Tugay’ın oyunculuğu beğeni toplarken, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta gençleşen Mine Tugay, sosyal medya pozlarıyla takipçilerini mest ediyor.

Külotlu çorabıyla mest etti!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, bu kez beyaz külotlu çorabıyla sere serpe uzandı, takipçilerinden yorum yağdı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Mine Tugay'ın iddialı tarzı da göz kamaştırdı.

Gören gözlerini alamıyor.

Mine Tugay'ın beyaz tarzına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İltifatların ardı arkası kesilmiyor.