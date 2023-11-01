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Mine Tugay baştan aşağı deri giydi, nabızlar yükseldi! "Estirmişsin yine"

Mine Tugay baştan aşağı deri giydi, nabızlar yükseldi! "Estirmişsin yine" En son Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara gelen 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, bu kez cesaretini konuşturdu. Baştan aşağı deri giyinen Mine Tugay’ın pozları sosyal medyayı yıktı geçti.