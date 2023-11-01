Bir döneme damga vuran Medcezir dizisiyle adını milyonlara duyuran Mine Tugay, en son Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat verdi.
Oyunculuk kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan 45 yaşındaki deneyimli oyuncu güzelliği ve gençlik enerjisiyle sosyal medyanın parlayan yıldızlarından biri haline geldi.
Tugay'ın sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar, sık sık gündemi meşgul ediyor.
Estetik operasyonların başarılı sonuçlarıyla adeta yıllara meydan okuyan Tugay, son pozuyla adeta görenleri büyüledi.
Deri kombinine yorum yağdı
Ünlü oyuncu Mine Tugay, baştan aşağı siyah deri giydi ve kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozları sıraladı.
Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede gündeme oturdu. Takipçileri adeta beğeni yağmuruna tuttu.