Mine Tugay mini şortlu pozlarıyla olay yarattı! 'Büyüleyici güzellik' Mine Tugay Instagram pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o kareler..

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Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medyadan paylaştığı kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram hesabından bol bol paylaşımlar yapan Mine Tugay takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile hafızalara kazınan Mine Tugay birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot'ın sahnelediği oyunlarda rol alan oyuncu, Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görülmüştür.

28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi dizilerde rol aldı.

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımına "Biraz kafa dinlemeyelim mi?" notunu ekleyen Mine Tugay'ın o pozları büyük beğeni topladı.

İşte Mine Tugay'ın tatil pozları..