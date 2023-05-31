TV'de bugün: 31 Mayıs Çarşamba 2023 yayın akışı! Birçok dizi sezon finali yaparken, bu çarşamba hangi diziler yayında olacak merak ediliyor. İzleyiciler, 31 Mayıs Çarşamba TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte kanallar ve programları...

Televizyonda hafta ortası programı belli oldu. Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor. 31 Mayıs Çarşamba akşamı Sakar Şakir, Veda Mektubu, Survivor 2023, Adım Farah, Çöp Adam, Enzo:Yağmurda Yarış Sanatı ve Kuruluş Osman programları ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 31 Mayıs Çarşamba 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu 23:45 G.D. O Karakedi (Yerli Sinema) Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çöp Adam 20:00 Çöp Adam Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Adım Farah 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:25 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yeniden Doğuş 21:55 Enoz: Yağmurda Yarış Sanatı (Yabancı Sinema) Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema) 21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 22:00 Avrupa Ligi Final Maçı “Sevilla-Roma”