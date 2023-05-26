Yüsra Geyik ayna karşısında cesur pozuyla yaktı kavurdu "Her detayı kusursuz" Şimdilerde Show TV'nin Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Aynanın karşısında kusursuz fiziğiyle poz veren Yüsra Geyik'in o pozunü gören gözlerini alamıyor.

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la adını duyuran Yüsra Geyik, dizide Hüsnü'nün kızını canlandırıyordu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, kıs süre içinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Yabancı Damat, Hayat Bilgisi, Bozkır gibi dizilerde de rol alan başarılı oyuncu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Devin'in kardeşi Yağmur'u canlandıran Yüsra Geyik, güzelliğiyle izleyicileri büyülüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Pozlarına bir yenisi daha eklendi. Ayna karşısında fiziğini konuşturdu Başarılı oyuncu Yüsra Geyik, ayna karşısında verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. O pozu sosyal medyayı salladı. 32 yaşında olan Yüsra Geyik, Samsun'da doğdu. İlkokuldayken İstanbul'a taşındı, henüz 4. sınıftayken oyunculuğa olan ilgisini fark etti. Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerindeki ilk adımını bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle attı. Arka Sokaklar dizisiyle popülerliği sağlayan Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisiyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi başarılı isimlerin rol aldığı Aile dizisinde Yağmur karakteriyle izleyicilerin beğenisini topluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yüsra Geyik, iddialı pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.