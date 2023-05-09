Yüsra Geyik gömleğinin düğmelerini açtı, manzaraya yorum yağdı! "Seni izliyoruz" Şimdilerde Aile dizisindeki Yağmur karakteriyle adından söz ettiren Yüsra Geyik, son paylaşımında dekoltesiyle dikkat çekti.

15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik'i hemen hemen herkes Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

Hayat Bilgisi ve Camdaki Kız dizilerinde de boy gösteren Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde adından söz ettiriyor.

Yağmur karakteriyle dikkat çeken Yüsra Geyik, güzelliğiyle izleyicilerin merceğinde.

Geyik, aynı zamanda sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor.

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adeta damga vuruyor.

Düğmelerini açtı

Derin dekoltesiyle paylaşım yapan Yüsra Geyik, Instagram'a damga vurdu.

Gömleğini açık bırakan Geyik, cesur pozuyla beğeni topladı.