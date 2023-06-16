Yüsra Geyik'in bikinili tekne pozları sosyal medyayı salladı! 'Kusursuz güzellik' Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Genç oyuncu paylaştığı iddialı kareler ile cesur pozları ile beğeni toplamaya devam ediyor. İşte Yüsra Geyik'in son paylaşımı..

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yüsra Geyik cesur pozları ile adından bahsettiriyor. Güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 403 bin takipçisi bulunan genç oyuncu Yüsra Geyik son paylaşımı ile dikkat çekti. Oyuncunun bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Yüsra Geyik'in o pozları..