Canan Karatay'dan süper meyve açıklaması! Her derde deva çıktı Prof. Dr. Canan Karatay, başta cilt sağlığı için faydalı olan C vitamini yönünden zengin olan kivi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Canan Karatay, söylemleri ve sağlık konusunda verdiği tariflerle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde zeytine dair yaptığı açıklamayla gündeme oturan Karatay, bu defa ise gözde mevyesini açıkladı.

Karatay, başta cilt sağlığı için faydalı olan C vitamini yönünden zengin olan kivi hakkında bilgi verdi.

Kivinin faydalarından bahseden ve tüketilmesinin altını çizen Karatay, gençleştirdiğini de söyledi.

10 yaş gençleştirdiği ortaya çıktı

Canan Karatay, C vitamini bakımından zengin olan kivinin, kırışıklara ve gözaltı morluklarına iyi geldiğini ifade etti.

Ünlü doktor, kivinin 10 yaş gençleştirdiğini ve akşam saatlerine kadar günün her anı tüketilebileceğinin altını çizdi.

Kivinin en dikkat çeken faydaları

Kalp sağlığını detsekleyen kivi, kanseri önlemeye yardımcı olur. Kilo vermeyi hızlandırdığı gibi, astım ataklarını da rahatlatır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilde faydalı olan kivi, hamileler için oldukça destekleyicidir. Ayrıca kemik sağlığını da korur.