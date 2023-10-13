Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabuklarını kaynatıp içerseniz… Sarımsak, mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve birçok yemeğin olmazsa olmazıdır. Ancak, çoğumuz sarımsağı kullanırken kabuklarını ayırıp çöpe atıyoruz. Ne işe yaradığını öğrenince çöpe attığınız her sarımsak kabuğu için pişman olacaksınız!

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Türk mutfağının vazgeçilmezi olan sarımsak, hem lezzeti, hem de sağlığa faydalarıyla ön plana çıkıyor.

Kimi zaman yemeklere eklediği eşsiz aroma ve kokusuyla sofralarımızı taçlandırır.

Hem lezzet veren hem de vücuda sayısız fayda sağlayan sarımsak, sağlıklı beslenmenin kilit taşlarından biridir.

Ancak birçoğumuzun unuttuğu bir detay var: Sarımsak kabukları!

Neredeyse herkes sarımsakların kabuklarını soyup çöpe atar, fakat bu noktada yapılan hatanın kimse farkında değil.

Sarımsak kabukları, aslında birçok açıdan bize fayda sağlar. Faydalarını duyduktan sonra, geçmişte çöpe attığınız kabuklar için başınızı taşlara vuracaksınız.

Kaynatıp içince doktor yüzü görmeyeceksiniz!

Sarımsak kabukları, toz halinde de kullanılabilir, ancak en öne çıkan kullanım şekli sarımsak kabuklarını kaynatıp içmektir. Bu yöntem, öksürük ve balgam gibi rahatsızlıklara iyi gelir ve doğal bir antibiyotik etkisi sunar.

Sarımsak kabuğundan elde edilen bu çay, hastalıklara karşı bir kalkan gibi işlev görür ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. İşte sarımsak kabuğu çayı tarifi...

Sarımsak kabuğu çayı hazırlamak için;

Sarımsakları kabuklarından ayırın ve iyice yıkayın. Bir demliğin içine temizlenmiş sarımsak kabuklarını koyun. Üzerine yaklaşık 2 bardak kaynar suyu ekleyin. Demliğin kapağını kapatın ve üzerini bir bezle örterek çayın 1 saat boyunca demlenmesini sağlayın.

Hazırladığınız sarımsak kabukları çayını günde 1 bardak olacak şekilde için ve sağlığınıza şifa olsun!