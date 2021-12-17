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    Londra'da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

    Londra'da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

    İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 05:50
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    Birkaç gün önce İstanbul Esenyurt'ta çıkan ev yangınında 4 çocuğun hayatını kaybettiği acı olayın bir benzeri, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşandı.

    Londra İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Sutton bölgesinde bulunan evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    60 İTFAİYECİ MÜDAHALE ETTİ

    8 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri ile müdahale edilen alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

    Londra da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti #1

    4 ÇOCUK DA KURTARILAMADI

    Yangından etkilenen 4 çocuğa ambulans ekipleri gelene kadar kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların öldüğü belirlendi.

    Londra İtfaiye Komiseri Andy Roe, ölümlerin herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.

    Londra da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti #2

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.

    Londra da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti #3

    Esenyurt'ta yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Londra da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti #4

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