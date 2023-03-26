Malatya'nın 8 ilçesinde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerinde eğitim için tekrar düğmeye basılıyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da eğitime bir süre ara verildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, kentte yıkımlara neden oldu.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı ilçeler

Okulların tekrar açılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda depremde hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak.

"Konteyner kentlerde her kademede eğitime devam ediyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 8 ilçede eğitim öğretime 27 Mart Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

Belirlenen ilçelerdeki okulların sağlam olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

İnşallah 5 ilçemizde ise peyderpey eğitimi başlatacağız. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinin köy kısımlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız bilgiye göre okullarımız sağlam, öğrencilerimiz de bir yere gitmemiş, inşallah onları da önümüzdeki hafta itibarıyla planlayarak yavaş yavaş kademe kademe açmaya başlayacağız.



Yeşilyurt merkezde özellikle okullarımızın hasar durumları var veya sağlam okullarda vatandaşlarımız kalıyor. Onlar için de konteynerler üzerinden eğitimlerimize başlayacağız ki şu an zaten konteyner kentlerimizde anaokulundan tutun 12. sınıf öğrencilerine kadar tüm kademelerde eğitim veriyoruz.



Konteyner kentlerde okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar her kademede eğitime devam ediyoruz. Bunun sayısını inşallah arttırmaya çalışacağız.

Özdemir, büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatarak, kent merkezindeki sağlam okullarda kalan vatandaşların bulunduğunu ifade etti.

"Öğretmen arkadaşlarımıza konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz"

Hatice Özdemir, şunları kaydetti:

Sağlam binalarımızda yüz yüze eğitimlere başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı aradık Arapgir ve Arguvan'da öğretmen arkadaşlarımızın birçoğu orada oturuyor zaten. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda öğretmenlerimizin barınması için konteyner almıştık.



Gelenlere orada barınmaları için ortam hazırlıyoruz. Kurulacak konteyner kentlerde öğretmen arkadaşlarımıza barınmaları için konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz. Uzun soluklu bir süreç ama üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum.