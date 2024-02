Erkan Özerman hayatını kaybetti Best Model organizasyonunun kurucusu ve prodüktör Erkan Özerman bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Özerman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Best Model'in kurucu başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman'dan kötü haber geldi...

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Erkan Özerman, hayatını kaybetti.

86 yaşında hayatını kaybetti

Özerman'ın, 86 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Erkan Özerman, bir yıl önce "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor." demişti.

Özerman ayrıca öldükten sonra yakılmak istediğini de söylemişti.

"Öldükten sonra yakılmak istiyorum"

"Öldükten sonra yakılmak istiyorum." diyen Özerman, şunları söylemişti:

"Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar."

Best Model yarışmacıları skandal iddialar ortaya attı: Özerman reddetti

Öte yandan Erkan Özerman ile ilgili bazı Best Model of Turkey yarışmacılarından şaşırtan iddialar ortaya atılmıştı.

3 yıl önce TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Best Model yarışmacıları, Erkan Özerman ile ilgili skandal iddialarda bulunmuştu.

Programa katılan erkek yarışmacılar, organizatörlerin Erkan Özerman üzerinden kendilerine ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, olumsuz yanıt karşısında yarışmada dereceye giremeden elendiklerini öne sürmüştü.

Üst üste gelen açıklamalar sonrası sessizliğini bozan Erkan Özerman ise dereceye giremeyen yarışmacıların kinlenip, reklam yaptığını söylemişti.

Erkan Özerman kimdir?

1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı.

Ünlü isim, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.